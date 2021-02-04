«Краснодар» упустил победу над «Локомотивом»
В товарищеском матче на сборах «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 1:1.
На 11-й минуте матча «Краснодар» открыл счёт — гол забил Рустам Халназаров, ему ассистировал Руслан Камболов. Во втором тайме счёт сравнял Михаил Агеев, голевую передачу отдал Виталий Лисакович.
Сегодня, 4 февраля, «Локомотиву» также предстоит сыграть товарищеский матч с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
«Краснодар», набрав 30 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (28), занимает восьмое место в таблице РПЛ. От зоны еврокубков команду Марко Николича отделяют 5 очков.
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