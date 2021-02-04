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«Спартак» показал эффектный гол Хендрикса через себя

«Спартак» показал эффектный гол Хендрикса через себя
Футбол / РПЛ 0
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Пресс-служба «Спартака» выложила в «Твиттере» видео с эффектным голом полузащитника Йоррита Хендрикса на тренировке.

«Йоррит, что ты сделал?» — говорится в подписи к ролику.

В январе Хендрикс перешёл в московский клуб из ПСВ. Нидерландский игрок успешно прошёл медицинское обследование и заключил с красно-белыми долгосрочный контракт. В «Спартаке» Йоррит будет выступать под 4-м номером.

Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.

Хендрикс ранее по-русски прокомментировал пост красно-белых в «Инстаграме» о победе команды нидерландца в мини-турнире на вечерней тренировке.

«Давай, команда-победитель!» Хендрикс по-русски отреагировал на пост «Спартака»
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