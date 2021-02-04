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Рибери получил травму. Его участие в матче с «Интером» под вопросом

Рибери получил травму. Его участие в матче с «Интером» под вопросом
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли сообщил, что полузащитник Франк Рибери получил травму накануне матча с «Интером».

«В целом команда находится в хорошей форме. Рибери получил небольшую травму, и нам нужно будет понять, сможет ли он сыграть против «Интера», — приводит слова Пранделли пресс-служба „Фиорентины“ в »твиттере".

Рибери, как и нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, был включён в заявку команды на матч 21-го тура Серии А с «Интером».

Матч 21-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Интер» состоится завтра, 5 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Фиорентина» в 20 матчах набрала 22 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.

Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером»
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