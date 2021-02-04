Умер отец братьев Суркисов. Ему был 101 год

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила о смерти Михаила Суркиса, отца владельца украинского клуба Игоря Суркиса и бывшего президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса. Михаил скончался на 102-м году жизни.
«ФК «Динамо» выражает глубокое сочувствие Игорю и Григорию Суркисам в связи со смертью их отца. Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек-легенда, который перешагнул столетний порог, навсегда будет примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых.
Вместе с родными и близкими также скорбят из-за тяжёлой утраты сотрудники клуба, команда, тренерский штаб. Всем нам будет очень не хватать этого изысканного, тонкого юмора и самоиронии, которые более 100 лет сопровождали по жизни Михаила Давыдовича Суркиса. Вечная ему память. О времени и месте прощания с ним будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы.
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