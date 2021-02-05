В «Уфу» перешёл игрок «Сток Сити» Бауэр

«Уфа» объявила о переходе защитника «Сток Сити» Морица Бауэра. 29-летний австрийский футболист проведёт остаток сезона в российском клубе на правах аренды. В нынешнем сезоне Чемпионшипа Бауэр сыграл в пяти матчах и забил три гола.

С 2016 по 2018 год Бауэр отыграл два сезона в составе казанского «Рубина». Игрок перешёл в «Сток Сити» в январе 2018 года. Действующий контракт Бауэра со «Сток Сити» рассчитан до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Бауэр выступал на правах аренды за «Селтик», провёл девять матчей в чемпионате Шотландии, в которых отдал две голевые передачи. За сборную Австрии защитник провёл шесть матчей. До «Рубина» Бауэр выступал за швейцарский «Грасхопперс».

После 19 туров чемпионата РПЛ «Уфа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице с 13 очками, находясь в зоне вылета.