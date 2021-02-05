«РБ Лейпциг» выиграл борьбу у дортмундской «Боруссии» за восходящую звезду «Аякса»
Нападающий «Аякса» Брайан Бробби, по всей видимости, продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.
Как сообщает Bild, следующим клубом 19-летнего футболиста может стать «РБ Лейпциг». Контракт Брайана с амстердамским клубом истекает летом, и стороны не договорились о продлении соглашения. «Быки» же работали над переходом долгое время и уже сделали голландцу предложение. Отмечается, что в борьбе за игрока «РБ Лейпциг» опередил дортмундскую «Боруссию».
В Европе Бробби считают восходящей звездой. Издание охарактеризовало его как «мегаталанта».
В нынешнем сезоне Бробби принял участие в 5 матчах чемпионата Нидерландов, в которых записал на свой счёт 2 гола. За вторую команду «Аякса» форвард забил 9 мячей в 14 встречах.
«Увольте этого идиота!» Клуб Промеса забыл заявить дорогостоящего новичка на ЛЕ
Как можно было не вспомнить о футболисте, за которого заплатили более 20 млн евро?
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
11:11
-
10:59
-
10:54
-
10:35
-
10:29
-
10:01
-
09:47
-
09:38
-
09:28
-
08:39
-
08:30
-
08:04
-
07:41
-
07:18
-
04:14
-
03:56
-
03:32
-
03:11
-
02:53
-
02:30
-
02:16
-
01:55
-
01:42
-
00:59
-
00:54
-
00:51
-
00:38
-
00:32
-
00:25
-
00:08
-
00:05
-
00:00
- 4 февраля 2021
-
23:53
-
23:47
-
23:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам