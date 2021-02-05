«РБ Лейпциг» выиграл борьбу у дортмундской «Боруссии» за восходящую звезду «Аякса»

Нападающий «Аякса» Брайан Бробби, по всей видимости, продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.



Как сообщает Bild, следующим клубом 19-летнего футболиста может стать «РБ Лейпциг». Контракт Брайана с амстердамским клубом истекает летом, и стороны не договорились о продлении соглашения. «Быки» же работали над переходом долгое время и уже сделали голландцу предложение. Отмечается, что в борьбе за игрока «РБ Лейпциг» опередил дортмундскую «Боруссию».



В Европе Бробби считают восходящей звездой. Издание охарактеризовало его как «мегаталанта».



В нынешнем сезоне Бробби принял участие в 5 матчах чемпионата Нидерландов, в которых записал на свой счёт 2 гола. За вторую команду «Аякса» форвард забил 9 мячей в 14 встречах.

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