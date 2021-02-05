Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«РБ Лейпциг» выиграл борьбу у дортмундской «Боруссии» за восходящую звезду «Аякса»

«РБ Лейпциг» выиграл борьбу у дортмундской «Боруссии» за восходящую звезду «Аякса»
Футбол / Германия 0

Нападающий «Аякса» Брайан Бробби, по всей видимости, продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Как сообщает Bild, следующим клубом 19-летнего футболиста может стать «РБ Лейпциг». Контракт Брайана с амстердамским клубом истекает летом, и стороны не договорились о продлении соглашения. «Быки» же работали над переходом долгое время и уже сделали голландцу предложение. Отмечается, что в борьбе за игрока «РБ Лейпциг» опередил дортмундскую «Боруссию».

В Европе Бробби считают восходящей звездой. Издание охарактеризовало его как «мегаталанта».

В нынешнем сезоне Бробби принял участие в 5 матчах чемпионата Нидерландов, в которых записал на свой счёт 2 гола. За вторую команду «Аякса» форвард забил 9 мячей в 14 встречах.

«Увольте этого идиота!» Клуб Промеса забыл заявить дорогостоящего новичка на ЛЕ
Как можно было не вспомнить о футболисте, за которого заплатили более 20 млн евро?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021