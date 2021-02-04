«Увольте этого идиота!» Клуб Промеса забыл заявить дорогостоящего новичка на ЛЕ

Как можно было не вспомнить о футболисте, за которого заплатили более 20 млн евро?

«Аякс» оказался в курьёзной ситуации при составлении заявки на плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Европы. По информации BBC, 2 февраля участники турнира должны были предоставить списки из 25 футболистов. Амстердамский клуб, как и остальные, составил заявку, однако в ней по ошибке не оказалось новичка команды, нападающего Себастьена Аллера.

Как так вышло?

Каждая команда, продолжающая борьбу за титул Лиги Европы, могла дозаявить игроков в список А на стадию плей-офф до трёх футболистов. Клубы должны были сообщить об изменениях в заявках до 00:00 (по европейскому времени) 2 февраля. УЕФА подтвердил изменения, и на сайте были опубликованы полные списки дозаявленных и отзаявленных футболистов в Лиге Европы.



В графе «отзаявлены» из футболистов «Аякса» оказались Клаас-Ян Хунтелаар («Шальке») и Виктор Йенсен («Норшеллан», аренда). Что касается дозаявки игроков, то у чемпиона Эредивизи числится только Усама Идрисси, перешедший из «Севильи» на правах аренды 1 февраля. Нападающий Себастьян Аллер по ошибке не попал в заявку «Аякса» на плей-офф Лиги Европы.



«Это правда, что Аллер не включён в список игроков, зарегистрированных для участия в Лиге Европы. Мы сотрудничаем с Федерацией футбола Нидерландов и УЕФА с целью установить, что именно пошло не так», – заявил представитель клуба. Стоит отметить, что трансфер Аллера стал самой дорогой покупкой в истории «Аякса». Клуб приобрёл форварда в это зимнее трансферное окно у «Вест Хэм Юнайтед» за € 22,5 млн. Аллер уже провёл шесть матчей, в которых забил два гола и раздал четыре голевые передачи.

«Спартаку» и болельщикам рано радоваться: не факт, что Промес станет идеальным трансфером Квинси – по-прежнему качественный футболист, но он испортился по сравнению с лучшими временами в России.

Что теперь будет делать «Аякс»

Сейчас голландцы пытаются договориться с союзом о дозаявке игрока. Тем не менее эта ситуация никак не должна повлиять на возможное возвращение Промеса в «Спартак». Во-первых, Квинси не играет на позиции Аллера. Во-вторых, причина задержки трансфера — решение клуба изменить финансовые условия сделки.



Нидерландскому клубу предстоит сыграть с «Лиллем» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 18 февраля во Франции, второй — 25 февраля в Нидерландах. Времени не так много на решение проблемы, поэтому в ближайшее время ситуация должна разрешиться.

«Наконец вы от него избавились!» Почему уход Промеса в «Спартак» не огорчит фанов «Аякса» Собрали основные претензии голландских болельщиков к Квинси.

Реакция фанатов «Аякса» на ситуацию с дозаявкой

«Это очень серьёзная ошибка».

«Пресса «Аякса» прямо сейчас».

«Увольте этого идиота, ответственного за «ошибку» со списками игроков. Это ведь нормальное явление, верно?»

«Забыть об Аллере, что за беспорядок?»

«Кажется, что в этом году не будут выплачиваться никакие бонусы и что будут некоторые увольнения из-за того, что совет директоров уже не раз промахивается».

«Дилетанты».