Магомед Адиев покинул пост главного тренера «Чайки»

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению.



«Профессионализм, творческий подход и ответственность, с которыми подходил к делу Магомед Мусаевич, все: руководство клуба, футболисты, персонал, сотрудники офиса – оценили по достоинству. Нет сомнений, что на этой двухлетней дистанции сотрудничество ФК «Чайка» и Магомеда Адиева было понятным, честным и взаимовыгодным. Мы говорим спасибо специалисту за проделанную работу на благо ФК «Чайка» и искренне желаем Магомеду Мусаевичу удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в сообщении.



Адиев возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года. В сезоне-2019/2020, завершённом в ФНЛ досрочно, «Чайка» финишировала на 10-м месте, а в настоящее время располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. До этого Адиев работал в «Анжи», «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».

Магомед Адиев отстранён от работы с «Чайкой»