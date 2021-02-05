Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в январе

Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку января в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала в «Твиттере».

Так, за звание лучшего игрока месяца поборются:

В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены вечером 8 февраля.

Несколькими днями ранее стали известны общие суммы, потраченные футбольными клубами Англии в зимнее трансферное окно 2021 года. В этот отрезок английские клубы закупили футболистов почти на € 80 млн.