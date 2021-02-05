Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в январе
Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку января в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала в «Твиттере».
Так, за звание лучшего игрока месяца поборются:
- Бернд Лено («Арсенал»);
- Букайо Сака («Арсенал»);
- Джон Стоунс («Манчестер Сити»);
- Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»);
- Джек Грилиш («Астон Вилла»);
- Крейг Доусон («Вест Хэм Юнайтед»);
- Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»);
- Матеус Перейра («Вест Бромвич Альбион»).
В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены вечером 8 февраля.
Несколькими днями ранее стали известны общие суммы, потраченные футбольными клубами Англии в зимнее трансферное окно 2021 года. В этот отрезок английские клубы закупили футболистов почти на € 80 млн.
Английская Премьер-лига объявила даты проведения перенесённых матчей
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