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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в январе

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в январе
Футбол / Англия 0

Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку января в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала в «Твиттере».

Так, за звание лучшего игрока месяца поборются:

В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены вечером 8 февраля.

Несколькими днями ранее стали известны общие суммы, потраченные футбольными клубами Англии в зимнее трансферное окно 2021 года. В этот отрезок английские клубы закупили футболистов почти на € 80 млн.

Английская Премьер-лига объявила даты проведения перенесённых матчей
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