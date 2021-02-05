Хавбек «Лацио» Милинкович-Савич признан лучшим игроком Серии А в январе
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич признан лучшим футболистом Серии А в январе. Об этом информирует официальная пресс-служба итальянского чемпионата в «Твиттере».
Награда будет вручена Милинковичу-Савичу 7 февраля перед матчем «Лацио» с «Кальяри».
В январе 25-летний серб провёл в Серии А 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Благодаря усилиям Милинковича-Савича «Лацио» выдал победную серию из пяти матчей, которая не прервана по сегодняшний день.
Transfermarkt оценивает Сергея в € 70 млн. Ранее интерес к игроку проявлял «Пари Сен-Жермен», но «Лацио» не отпустил своего лидера.
Напомним, ассоциация футболистов Серии А назвала лучшим игроком чемпионата в январе форварда «Дженоа» Маттиа Дестро.
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