Хавбек «Лацио» Милинкович-Савич признан лучшим игроком Серии А в январе

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич признан лучшим футболистом Серии А в январе. Об этом информирует официальная пресс-служба итальянского чемпионата в «Твиттере».

Награда будет вручена Милинковичу-Савичу 7 февраля перед матчем «Лацио» с «Кальяри».

В январе 25-летний серб провёл в Серии А 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Благодаря усилиям Милинковича-Савича «Лацио» выдал победную серию из пяти матчей, которая не прервана по сегодняшний день.

Transfermarkt оценивает Сергея в € 70 млн. Ранее интерес к игроку проявлял «Пари Сен-Жермен», но «Лацио» не отпустил своего лидера.

Напомним, ассоциация футболистов Серии А назвала лучшим игроком чемпионата в январе форварда «Дженоа» Маттиа Дестро.