Месси не нравятся слухи о переходе в «ПСЖ», он намерен подумать о будущем в конце сезона

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси негативно отнёсся к слухам о его переходе в «Пари Сен-Жермен» после окончания контракта с сине-гранатовыми. Аргентинец намерен подумать о дальнейшей карьере не раньше чем в конце сезона, сообщает Marca.
По информации источника, Месси ещё ни с кем не обсуждал своё будущее. Он устал от слухов о переходе в различные клубы, включая «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Капитан «Барсы» сосредоточен на гонке за чемпионский титул в Примере, а также на 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии каталонцам как раз предстоит сыграть с парижанами.
Более того, Лионель ждёт назначения нового президента клуба, чтобы обсудить с ним спортивную политику сине-гранатовых. Подчёркивается, что финансовый аспект не имеет для Месси значения.
- 5 февраля 2021
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