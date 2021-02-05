Месси не нравятся слухи о переходе в «ПСЖ», он намерен подумать о будущем в конце сезона

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси негативно отнёсся к слухам о его переходе в «Пари Сен-Жермен» после окончания контракта с сине-гранатовыми. Аргентинец намерен подумать о дальнейшей карьере не раньше чем в конце сезона, сообщает Marca.

По информации источника, Месси ещё ни с кем не обсуждал своё будущее. Он устал от слухов о переходе в различные клубы, включая «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Капитан «Барсы» сосредоточен на гонке за чемпионский титул в Примере, а также на 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии каталонцам как раз предстоит сыграть с парижанами.

Более того, Лионель ждёт назначения нового президента клуба, чтобы обсудить с ним спортивную политику сине-гранатовых. Подчёркивается, что финансовый аспект не имеет для Месси значения.