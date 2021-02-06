Перишич: «Интер» — первый, теперь мы едем за победой в Турин

32-летний хорватский вингер «Интера» Иван Перишич выразил мнение о победе в стартовом матче 21-го тура чемпионата Италии на выезде над «Фиорентиной» (0:2).



«Я думаю, что «Интер» провёл хороший матч. У нас было много возможностей, мы могли решить исход встречи раньше, но, тем не менее, мы набрали три важных очка. Мы первые, вот что важно. Теперь мы едем в Турин за победой», — цитирует Перишича Football Italia.



Напомним, что в следующем матче «Интер» на выезде сыграет с туринским «Ювентусом» во втором матче полуфинальной стадии Кубка Италии. В первом матче «Ювентус» одержал победу со счётом 2:1.



В текущем сезоне Перишич принял участие в 27 встречах за «Интер», в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

«Интер» обыграл «Фиорентину» и стал лидером в Серии А. Кокорин провёл на поле 20 минут