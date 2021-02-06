«Парма» подписала нападающего Пелле

Итальянский форвард Грациано Пелле подписал контракт с «Пармой». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 35-летним бывшим нападающим сборной Италии рассчитано до конца сезона-2020/21.

Последним клубом Пелле был китайский «Шаньдун Лунэн». В текущем сезоне он провел 22 матча за команду и забил восемь мячей при двух голевых передачах. Итальянец ранее уже выступал за «Парму» (14 матчей, два гола).

Пелле выступал в китайской команде с 2016 года, забил 63 гола и отдал 24 передачи в 133 матчах. В Европе нападающий играл за «Лечче», «Катанию», «Кротоне», «Чезену», «АЗ Алкмар», «Парму», «Сампдорию», «Фейеноорд» и «Саутгемптон».

В январе сообщалось, что за футболиста поборются миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Также было известно об интересе к игроку со стороны клубов английской Премьер-лиги и ОАЭ.