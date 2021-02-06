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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» ведёт открытый диалог с Погба о его будущем

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» ведёт открытый диалог с Погба о его будущем
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о будущем полузащитника Поля Погба.

«Слухи о Поле будут всегда. Мы ведём открытый диалог о его будущем, но о чём мы говорим и как видим эту ситуацию, конечно, останется между нами. Я просто счастлив, что он сосредоточен на футболе. Поль играет очень хорошо, он доволен собой, и это важно. Вы можете видеть, что Поль наслаждается игрой в составе нашей команды», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в 2016 году. В нынешнем сезоне французский полузащитник в 18 матчах английской Премьер-лиги забил 3 мяча. «Манчестер Юнайтед» в 22 встречах набрал 44 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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