Колыванов: у Кокорина ещё будет время доказать, что он нестандартный футболист

Бывший форвард «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал дебют нападающего Александра Кокорина в составе «Фиорентины» в матче Серии А с «Интером» (0:2).
«Непросто входить в игру, когда твоя команда проигрывает со счётом 0:2. За 20 минут что-то создать очень сложно. Также, наверное, Кокорин находится не в самой оптимальной форме. Ну и вся команда играла не в лучший футбол. Доставить мяч до Кокорина вперёд было очень сложно. Рад за Сашу — приехал в Италию, начал работать, вышел в первом матче. Но здесь даже обсуждать нечего: несколько раз мяча коснулся, ничего лишнего не сделал, но ничего и не изобрёл. Выход состоялся, но изюминки какой-то не было. В этот день «Интер» на голову был сильнее «Фиорентины». Вся команда ничего не сделала, чтобы за последнее 20 минут создать проблемы «Интеру».
Критика итальянцев? Я играл там 10 лет, они всегда такое пишут про каждого. Завтра Кокорин забьёт два мяча и будет идолом во Флоренции. Не надо обращать на это внимания. Нужно терпеть, работать и делать всё, что от тебя требует главный тренер. У Кокорина ещё будет время показать и доказать, что он хороший и нестандартный футболист», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
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