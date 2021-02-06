«Деревянный, оштукатуренный, неготовый». Итальянские СМИ о дебюте Кокорина за «Фиорентину»

Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Интером» при счёте 0:2. Нападающий вышел на поле на 73-й минуте, но не сумел помочь своей команде переломить ход встречи. Издание Firenzepost весьма неоднозначно оценило дебют россиянина в составе «фиалок».
«По первым касаниям мяча в «Фиорентине» Кокорин выглядел деревянным, оштукатуренным и не готовым», — сказано в обзоре матча.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
Ранее Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых ему удалось забить два гола в РПЛ (оба — с пенальти).
- 6 февраля 2021
-
10:11
-
09:57
-
09:35
-
09:30
-
09:19
-
09:17
-
08:01
-
07:35
-
05:24
-
05:06
-
04:53
-
04:39
-
04:07
-
03:44
-
02:50
-
02:19
-
02:00
-
01:53
-
01:35
-
01:02
-
00:43
-
00:40
-
00:21
-
00:19
- 5 февраля 2021
-
23:57
-
23:47
-
23:23
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:39
-
22:37
-
22:20
-
22:12
-
21:57