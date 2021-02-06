«Деревянный, оштукатуренный, неготовый». Итальянские СМИ о дебюте Кокорина за «Фиорентину»

Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Интером» при счёте 0:2. Нападающий вышел на поле на 73-й минуте, но не сумел помочь своей команде переломить ход встречи. Издание Firenzepost весьма неоднозначно оценило дебют россиянина в составе «фиалок».

«По первым касаниям мяча в «Фиорентине» Кокорин выглядел деревянным, оштукатуренным и не готовым», — сказано в обзоре матча.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.



Ранее Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых ему удалось забить два гола в РПЛ (оба — с пенальти).