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Хитцльшпергер: радужные флаги на ЧМ-2022 не изменят ситуации с правами человека в Катаре

Хитцльшпергер: радужные флаги на ЧМ-2022 не изменят ситуации с правами человека в Катаре
Футбол / Германия 0

Спортивный директор «Штутгарта» Томас Хитцльшпергер, совершивший каминг-аут в 2014 году, поделился мнением об отношении к ЛГБТ-сообществу в футболе.

«Радужные флаги на ЧМ-2022 не изменят ситуации с правами человека в Катаре. ФИФА действительно оказывает влияние, поэтому использование ЛГБТ-символики разрешено, мы получаем красивую телевизионную картинку. Но что касается Катара, не думаю, что представители ЛГБТ-сообщества мечтают там оказаться.

Проведение месяца гордости очень важно, потому что это помогает тем, кто сомневается в своём отношении, понять, что чувствуют люди, которым приходится прятаться. Это помогает понять, почему представители ЛГБТ боятся совершать каминг-аут и почему им нужна поддержка», — приводит слова Хитцльшпергера BBC.

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