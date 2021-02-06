Хитцльшпергер: радужные флаги на ЧМ-2022 не изменят ситуации с правами человека в Катаре

Спортивный директор «Штутгарта» Томас Хитцльшпергер, совершивший каминг-аут в 2014 году, поделился мнением об отношении к ЛГБТ-сообществу в футболе.



«Радужные флаги на ЧМ-2022 не изменят ситуации с правами человека в Катаре. ФИФА действительно оказывает влияние, поэтому использование ЛГБТ-символики разрешено, мы получаем красивую телевизионную картинку. Но что касается Катара, не думаю, что представители ЛГБТ-сообщества мечтают там оказаться.



Проведение месяца гордости очень важно, потому что это помогает тем, кто сомневается в своём отношении, понять, что чувствуют люди, которым приходится прятаться. Это помогает понять, почему представители ЛГБТ боятся совершать каминг-аут и почему им нужна поддержка», — приводит слова Хитцльшпергера BBC.