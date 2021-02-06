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«Челси» возобновил интерес к Джейдону Санчо

«Челси» возобновил интерес к Джейдону Санчо
Футбол / Англия 0

Фланговый нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Туманном Альбионе. Интерес к нему возобновил лондонский «Челси», сообщает Sport1.

Руководство «Боруссии» смирилось с неизбежностью ухода Санчо летом. На 20-летнего британского вингера помимо «Челси» претендует «Манчестер Юнайтед». Прошлой осенью «красные дьяволы» отказывались от трансфера Джейдона из-за высокой стоимости футболиста. Тогда сделка обошлась бы в € 250 млн с учётом суммы трансфера, комиссионных выплат агенту, подъёмного бонуса и зарплаты футболисту.

В сезоне-2020/2021 Санчо провёл в составе «Боруссии» 25 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 13 результативных передач. Transfermarkt оценивает Джейдона в € 100 млн.

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