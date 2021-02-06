После ошибки защиты «канониров» Олли Уоткинс открыл счёт в матче «Астон Вилла» — «Арсенал»

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит стартовый матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Арсенал». Идёт 12-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 2-й минуте матча. Защитник «канониров» Седрик ошибся в передаче возле своей штрафной. Вингер хозяев Бертран Траоре, перехватив мяч, дошёл до лицевой, прострелил в центр на нападающего Олли Уоткинса, и тот ударом в касание отправил мяч точно в сетку ворот.

Видео гола Олли Уоткинса

«Астон Вилла» в 20 встречах набрала 32 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (47).



Матч первого круга «Арсенал» — «Астон Вилла» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился победой гостей со счётом 3:0.