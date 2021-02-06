Станислав Черчесов провёл встречу с министром иностранных дел Турции. Фото

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провёл встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютой Чавушоглу. Наставник национальной команды поздравил чиновника с днём рождения и подарил футболку российской сборной.
«С удовольствием откликнулся на приглашение министра о встрече в день его рождения. Подарил ему на память футболку сборной России. Вспомнили прошедшие матчи России и Турции, ЧМ-2018, а также обсудили многие вопросы, касающиеся наших стран. Пожелали друг другу успехов и договорились встретиться ещё», — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России.
Фото можно посмотреть в "твиттере" сборной России.
Напомним, в прошлом году подопечные Черчесова провели две встречи со сборной Турции в Лиге наций УЕФА. Домашняя встреча завершилась вничью — 1:1, на выезде Россия проиграла со счётом 2:3.
- 6 февраля 2021
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