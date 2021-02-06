Бельерин: А$AP Rocky и Канье Уэст – люди, которые мне симпатичны с точки зрения моды

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал о своей любви к моде.



«Сегодня мой стиль более зрелый и ориентированный на комфорт. Я больше не покупаю новую одежду. Я стараюсь покупать подержанные вещи. Долговечность и цикличность — вот ключ к успеху. В прошлом я не был так информирован о проблемах окружающей среды, как сейчас. Теперь я стараюсь перерабатывать, переделывать или обменивать уже ненужную одежду.



Рэперы А$AP Rocky и Канье Уэст – люди, которые мне симпатичны. Во всяком случае, с точки зрения того, какую одежду они носят. Я также уважаю молодых людей, у которых есть свое уникальное чувство стиля.



В футболе есть люди, которые хорошо одеваются. Сегодня есть молодые игроки, которые знают себя лучше. Французский полузащитник Тьемуэ Бакайоко – один из таких. Он вложился в популярный бренд одежды. Приятно видеть, что футболист интересуется не только одеждой и этикетками, но и тем, что стоит за брендами с точки зрения бизнеса», – приводит слова Бельерина британская версия журнала GQ.



В нынешнем сезоне Бельерин принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги и отдал 2 результативные передачи.

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