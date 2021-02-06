Ибрагимовичу не будут предъявляться обвинения в расистском оскорблении Лукаку

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович избежал наказания за возможные проявления расизма в отношении форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Напомним, стычка между бывшими одноклубниками по «Манчестер Юнайтед» произошла в четвертьфинальном матче Кубка Италии.

Как сообщает Football Italia, швед объяснил комиссии, что его слова про вуду были основаны на конкретной истории, опубликованной в английских газетах в 2017 году. Напомним, Ибрагимович сказал Лукаку: «Иди, занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын».

Ибрагимович может быть избавлен от любых обвинений в расизме. Златан также должен был объяснить комиссии значение термина «маленький осел», который в Англии является очень распространённым выражением, используемым для описания игрока без технических навыков. Это соответствует историям из «Манчестер Юнайтед», когда Ибрагимович давал деньги Лукаку каждый раз, когда у бельгийца был достойный удар на тренировке.

Лукаку также даст показания комиссии на следующей неделе, но после стычки он ни разу не обвинял Ибрагимовича в расизме.