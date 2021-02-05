Бывший фитнес-тренер «ПСЖ»: у Ибрагимовича была подвижность танцора при весе 100 кг

Бывший фитнес-тренер «Реала» и «Пари Сен-Жермен» Джованни Маури рассказал о физических возможностях Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду. Специалист считает, что оба футболиста смогут играть так минимум до 40 лет.
«Когда работал в «ПСЖ», был уверен, что Ибрагимович сможет играть до 40 лет. Несмотря на большую силу, все спортсмены обладают большой гибкостью. У Златана была подвижность танцора при весе почти 100 килограммов. Роналду принадлежит к той же категории, он может играть до 40 лет», — приводит слова Маури Tuttosport.
Напомним, Криштиану Роналду сегодня исполнилось 36 лет, а Златану Ибрагимовичу сейчас 39 лет. На счету португальца в составе «Ювентуса» 23 матча, 22 гола и 3 голевых паса, в то время как швед сыграл за «Милан» 16 встреч, забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи.
- 5 февраля 2021
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