Белотти совершил джентльменский поступок при 0:3, отдав мяч «Аталанте» после ошибки судьи

Нападающий и капитан «Торино» Андреа Белотти совершил джентльменский поступок в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Аталантой».

На 33-й минуте встречи Белотти разогнался и упал в двух метрах от штрафной «Аталанты». Защитник бергамасков Кристиан Ромеро получил жёлтую карточку, хотя не трогал форварда «Торино». Белотти признал, что Ромеро его не касался, и туринцы не стали исполнять штрафной, отдали мяч сопернику. Стоит отметить, что в это время «Торино» проигрывал «Аталанте» со счётом 0:3.

Уже через 10 минут «Торино» получил право на пенальти. Со второй попытки Белотти смог забить гол, а в компенсированное к первому тайму время гости забили ещё один мяч. Таким образом, на перерыв команды ушли при счёте 3:2.