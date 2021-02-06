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Белотти совершил джентльменский поступок при 0:3, отдав мяч «Аталанте» после ошибки судьи

Белотти совершил джентльменский поступок при 0:3, отдав мяч «Аталанте» после ошибки судьи
Футбол / Италия 0

Нападающий и капитан «Торино» Андреа Белотти совершил джентльменский поступок в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Аталантой».

На 33-й минуте встречи Белотти разогнался и упал в двух метрах от штрафной «Аталанты». Защитник бергамасков Кристиан Ромеро получил жёлтую карточку, хотя не трогал форварда «Торино». Белотти признал, что Ромеро его не касался, и туринцы не стали исполнять штрафной, отдали мяч сопернику. Стоит отметить, что в это время «Торино» проигрывал «Аталанте» со счётом 0:3.

Уже через 10 минут «Торино» получил право на пенальти. Со второй попытки Белотти смог забить гол, а в компенсированное к первому тайму время гости забили ещё один мяч. Таким образом, на перерыв команды ушли при счёте 3:2.

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