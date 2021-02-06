Гасперини назвал главную причину упущенной победы в матче с «Торино»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему его команда сыграла вничью в матче 21-го тура Серии А с «Торино» (3:3) после того, как вела в первом тайме — 3:0.

«Некоторые игроки отключились, некоторые — нет, но последние 10 минут первого тайма действительно выглядели так, будто мы остановились. У «Торино» было четыре попытки, прежде чем наконец забить второй гол.



Думаю, первопричиной всего этого была усталость. Мы приехали поздно из Неаполя (после полуфинала Кубка Италии), некоторые не полностью восстановились.

Мы всегда используем одних и тех же защитников, и это приводит к усталости. Был период, когда мы пропустили очень мало голов, было сложно найти шансы преодолеть оборону. Сегодня допустили множество ошибок в ситуациях, которые было достаточно легко контролировать", — цитирует Гасперини Football Italia.