Бывший игрок ЦСКА Хонда перешёл в «Портимоненсе»

Полузащитник Кейсуке Хонда стал игроком «Портимоненсе», сообщает Nikkansports. Японец рассказал о своём переходе во время голосовой пресс-конференции.

«Честно говоря, я сомневался до конца. Знал, что это будет очень трудная задача. Я волновался, потому что ситуация была похожа на ситуацию с «Ботафого» в Бразилии, но, в конце концов, я готов принять этот трудный вызов, поэтому принял предложение «Портимоненсе», — сказал 34-летний Хонда в ходе конференции.

Напомним, 30 декабря 2020 года японский полузащитник покинул бразильский клуб «Ботафого». В ходе своей карьеры Хонда выступал также за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», «ВВВ-Венло» и играл на родине за «Нагою Грампус». С 2008 по 2018 год вызывался в сборную. С 2010 по 2013 год Кейсуке защищал цвета ЦСКА. С «армейцами» он стал чемпионом России, завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.



«Портимоненсе» в 17 турах чемпионата Португалии сезона-2020/2021 набрал 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.