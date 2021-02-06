Министр спорта Беларуси: ничто не мешает отправлять молодых футболистов в армию

Министр спорта и туризма республики Беларусь Сергей Ковальчук выразил мнение, что футболисты должны служить в вооружённых силах наряду с другими гражданами страны.



«Спортсмен должен выходить на поле воином. Его задача — защитить страну. А из‑за того что многие от армии пытаются убежать, не проходили службу, в характере у них нет мужского начала. В футболе бойцов практически не осталось. У них вместо желания биться страх: сперва боятся попасть в армию, потом — соперника на поле. Служба в вооружённых силах — почётная обязанность каждого гражданина, читайте Конституцию. Почему одни должны отдавать долг Родине, а другим закон не писан? Что мешает сегодня отправлять молодых спортсменов — тех же футболистов — в армию?



Мне приносят списки на подпись — там от футбола человек сто! Всех освободить! За какие заслуги? Да, мы можем ходатайствовать перед министром обороны об освобождении членов национальной сборной, которые действительно несут свою службу на спортивных рубежах. Это логично и целесообразно. Но остальные‑то всё это время шли просто прицепом. И никто в этом сильно не разбирался. А я разобрался. И впредь такой вольницы не будет», — цитирует Ковальчука «Беларусь сегодня».

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