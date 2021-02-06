«Спартак» показал видеообзор победного матча с солигорским «Шахтёром»

Пресс-служба «Спартака» выложила в YouTube видеообзор победного товарищеского матча с солигорским «Шахтёром» (2:1).

Видео можно посмотреть на канале красно-белых в YouTube.

На 24-й минуте встречи счёт открыл защитник солигорского «Шахтёра» Егор Филипенко. Во втором тайме, на 77-й минуте, защитник «Спартака» Айртон сравнял счёт. Через 3 минуты нападающий Александр Соболев вывел московскую команду вперёд. Результативную передачу отдал форвард «Спартака» Педро Роша.



Завтра, 7 февраля, красно-белые проведут встречу с «Ригой». Начало матча — в 15:00 мск. Напомним, в минувшем сезоне рижский клуб в третий раз подряд стал чемпионом Латвии.



«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).