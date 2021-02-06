«Астон Вилла» — «Арсенал»: видеообзор второго подряд поражения «канониров» в АПЛ

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» завершился стартовый матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Арсенал». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 2-й минуте матча. Защитник «канониров» Седрик ошибся в передаче возле своей штрафной. Вингер хозяев Бертран Траоре, перехватив мяч, дошёл до лицевой, прострелил в центр на нападающего Олли Уоткинса, и тот ударом в касание отправил мяч точно в сетку ворот.
Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Арсенал»
«Канониры» потерпели второе поражение подряд. В матче 22-го тура подопечные Микеля Артеты уступили «Вулверхэмптон Уондерерс» (1:2).
«Астон Вилла» в 21 матче набрала 35 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (31) — на 10-м месте.
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