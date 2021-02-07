Дубль Пандева принёс «Дженоа» победу над «Наполи»

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Дженоа» переиграла «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:1.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Дженоа» Горан Пандев, ему ассистировал Милан Бадель. Затем Пандев оформил дубль, голевую передачу отдал Миха Зайц. На 79-й минуте один мяч отыграл форвард «Наполи» Маттео Политано.

Бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, выступающий за «Дженоа», участия в матче не принимал.

«Дженоа» набрал 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (37) располагается на пятом месте. В 22-м туре неаполитанская команда сыграет с «Ювентусом» (42), который занимает третье место в таблице чемпионата Италии.