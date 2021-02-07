Гаттузо прокомментировал поражение «Наполи» в матче с «Дженоа»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвёл итоги гостевой встречи 21-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (1:2).
«Мне нечего сказать по сегодняшнему матчу. Я играл в футбол и понимаю, что ошибаются все, но у нас нет времени исправить ситуацию с забеганием за спину защитникам, потому что мы играем каждые 3 дня. Мы фактически создали два гола в свои ворота сами и это больно, потому что, в основном, наши ошибки — это копии друг друга.
Над этим надо работать. Думаю, это объясняется тем, что мы не тренируемся, а только восстанавливаемся между играми, но «Наполи» не единственные в этой ситуации.
Конечно, я переживаю, потому что цифры не лгут, и это не первый раз, когда мы создали довольно много шансов, но не сумели их реализовать. Это происходит уже не первый раз, и мы должны задуматься над этим», — цитирует Гаттузо Football Italia.
«Дженоа» набрал 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (37) располагается на 5-м месте.
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