Гвардиола: в матче с «Манчестер Сити» «Ливерпуль» будет агрессивнее, чем когда-либо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Ливерпуль» всегда остаётся невероятно сильной командой. Они знают, что делать в защите и атаке, владеют необходимыми навыками. Они агрессивны и в матче с нами будут более агрессивны, чем когда-либо. Я уверен, что «Ливерпуль» восстановится после встречи с «Брайтоном» и будет готов. С «Ливерпулем» всегда сложно играть. Это топ-клуб с великой историей, большими игроками, первоклассными тренером и штабом. Конечно, это один из важнейших матчей в гонке за чемпионство", — приводит слова Гвардиолы TEAMtalk.
Матч 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 7 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 19:30 мск.
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