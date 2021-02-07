«С негодяями не здороваюсь». Президент «Урала» Иванов — об уходе Скрипченко

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал историю об уходе из команды главного тренера Вадима Скрипченко, который работал в клубе с 2015 по 2016 год.

«Скрипченко не очень красиво ушёл. Перед уходом он мне в глаза говорил, что ему надо делать операцию, он устал, ему надо отдохнуть. Хотел уйти в связи со здоровьем. Я говорю: «Пожалуйста, конечно». Мы с ним едем в машине, а мне звонят по телефону: „Скрипченко в «Крылья» переходит“. Я говорю: „Он со мной рядом сидит. Поехал человек домой, ему лечиться надо“.



Он улетел. На следующий день мне ребята с тренировки присылают: он уже в форме „Крыльев“ и даёт установку футболистам. Я его просил: «Вадик, для нас игра с „Крыльями“ — это финал чемпионата мира. Сыграем с ними, потом будет пауза две недели, съездишь домой, отдохнёшь». Я по-человечески к нему, уговаривал его остаться. А он в форме «Крыльев» на следующий день. Хорошо, 2:2 сыграли.



Я ему руку никогда не жал потом. Как-то предлагали с ним поздороваться, я ответил, что с негодяями не здороваюсь", – сказал Иванов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».