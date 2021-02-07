Президент «Урала» Иванов объяснил, почему он присутствует на скамейке запасных

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему он присутствует на скамейке запасных во время матчей своей команды, а также ответил на вопрос, влияет ли он на состав футболистов.

«Я давлю на тренера своим присутствием? Считаю, что нет. Я с первого дня там сижу, уже 18 лет, устал отвечать на этот вопрос. Я заявился начальником команды, чтобы попасть на лавку, потому что бывший президент РФС Николай Толстых всегда меня хотел убрать, запретил президентам присутствовать у бровки. Хотя во многих командах есть такое, и ничего.

Я сам играл в мини-футбол, и когда команду сделал, всегда был рядом. Я не могу уйти куда-то в ложу и сидеть там с сигарой. Тем более там всегда сидят тоже люди, и чаще всего не из мира футбола. Они начинают вопросы задавать и отвлекать от игры.

Слышен мой голос на скамейке? Например, с Димой Парфёновым у нас сразу был разговор: «Я могу что-то ходить, бубнить, но ты не слушай, что я говорю, это не тебе». Говорят, что Иванов состав назначает. Да никогда в жизни! Я информацию получаю так же перед матчем.

Захожу ли в раздевалку в перерыве? Раньше заходил, когда техники не было. Сейчас уже стараюсь так не делать", — сказал Иванов в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".