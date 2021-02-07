Фернандеш — об упущенной победе в матче с «Эвертоном»: «МЮ» должен извлечь из этого урок

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после упущенной победы в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (3:3). Манкунианцы пропустили гол на последних секундах при счёте 3:2.

«Мы совершали так много ошибок в последних нескольких матчах и не можем больше пропускать такие голы. Нужно быть более сосредоточенными, у нас должно быть желание и забивать, и защищать свои ворота. Мы должны извлечь из этого урок.



Гол на последних секундах? Это ужасно, нельзя пропускать такие голы", — цитирует Фернандеша пресс-служба клуба.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 23 матчах набрали 45 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 6-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.