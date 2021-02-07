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Алехандро Гомес поделился эмоциями от гола в дебютном матче за «Севилью»

Алехандро Гомес поделился эмоциями от гола в дебютном матче за «Севилью»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес поделился эмоциями от гола в дебютном матче. Хавбек, недавно перешедший из «Аталанты», стал автором гола в матче 22-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (3:0).

«Очень счастлив дебютировать на этом прекрасном стадионе, очень рад голу и победе. Это как раз та позиция, где я люблю играть. Когда я принял мяч, первое, о чём подумал, — прицельно пробить. Мяч попал в ворота, несмотря на рикошет.

С первого дня моего приезда команда заставила меня почувствовать себя комфортно. Это впечатляющий коллектив, сосредоточенный на достижении целей, которые он перед собой ставит. Я выбрал этот клуб, потому что у него есть серьёзные намерения», — цитирует Гомеса пресс-служба клуба.

Гол Гомеса в дебютной встрече помог «Севилье» разгромить «Хетафе». В матче было 3 удаления
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