Дортмундская «Боруссия» не продаст Холанда, если не попадёт в Лигу чемпионов
Дортмундская «Боруссия» планирует расстаться с несколькими футболистами, если не попадёт в Лигу чемпионов УЕФА, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, немецкий клуб будет вынужден продать Джейдона Санчо и ещё кого-то из игроков. Это могут быть Рафаэль Геррейро, Юлиан Брандт или Джованни Рейна. Вынужденная продажа футболистов связана с финансовыми потерями из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что «Боруссия» Д исключает возможность продажи нападающего Эрлинга Холанда.
Дортмундская «Боруссия» в 20 встречах набрала 32 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (48).
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