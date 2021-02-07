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Защитник «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям в соцсетях

Защитник «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям в соцсетях
Футбол / Англия 0
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (3:3), сообщает Daily Mail.

Напомним, Туанзебе вышел на замену в компенсированное время встречи, вскоре после чего совершил фол, который привёл к штрафному удару в сторону ворот «Манчестер Юнайтед». Успешная реализация штрафного позволила «Эвертону» сравнять счёт.

После этого на странице защитника в соцсетях появилось множество оскорбительных комментариев, в том числе на расовой почве. Некоторые пользователи использовали эмодзи с изображением обезьяны.

Ранее «Эвертон», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» выпустили совместное заявление, осуждающее расистские оскорбления в адрес футболистов.

Клубы из Манчестера и Ливерпуля выпустили совместное заявление против расизма
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