Хадсон-Одои: все мы принимаем оскорбления близко к сердцу. Очевидно, расизм не прекратится
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои поделился мнением о расистских оскорблениях в социальных сетях.
«Какой в этом смысл? Зачем кто-то посылает игрокам эмоджи обезьяны? Что это значит для игрока? Видя такие вещи, мы всегда злимся. Люди так поступают из-за нашего цвета кожи? Или просто пишут это, потому что считают себя смешными, или хотят посмеяться над другим человеком? Никто не смеётся над такой ситуацией. Все мы принимаем это близко к сердцу. И команда, и игроки. Очевидно, что расизм не прекратится. Это очевидно», — приводит слова Хадсона-Одои beIN Sports.
Ранее «Эвертон», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» выпустили совместное заявление, осуждающее расистские оскорбления в адрес футболистов.
Защитник «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям в соцсетях
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
13:23
-
13:23
-
12:58
-
12:58
-
12:45
-
12:08
-
12:00
-
11:55
-
11:45
-
11:43
-
11:41
-
10:47
-
10:41
-
10:27
-
10:23
-
10:06
-
10:02
-
09:56
-
09:52
-
09:43
-
09:43
-
09:30
-
09:28
-
09:15
-
09:13
-
07:47
-
06:16
-
04:33
-
04:11
-
02:57
-
02:37
-
01:59
-
01:00
-
00:57
-
00:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам