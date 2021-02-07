Хадсон-Одои: все мы принимаем оскорбления близко к сердцу. Очевидно, расизм не прекратится

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои поделился мнением о расистских оскорблениях в социальных сетях.



«Какой в этом смысл? Зачем кто-то посылает игрокам эмоджи обезьяны? Что это значит для игрока? Видя такие вещи, мы всегда злимся. Люди так поступают из-за нашего цвета кожи? Или просто пишут это, потому что считают себя смешными, или хотят посмеяться над другим человеком? Никто не смеётся над такой ситуацией. Все мы принимаем это близко к сердцу. И команда, и игроки. Очевидно, что расизм не прекратится. Это очевидно», — приводит слова Хадсона-Одои beIN Sports.

Ранее «Эвертон», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» выпустили совместное заявление, осуждающее расистские оскорбления в адрес футболистов.