Гарри Кейн отметил возвращение на поле забитым мячом в матче с «Вест Бромвичем». Видео

На стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Бромвич Альбион». Идёт 60-я минута матча, счёт 2:0 в пользу «шпор».



Счёт был открыт на 54-й минуте матча — полузащитник хозяев Пьер-Эмиль Хёйбьерг классной передачей разрезал оборону соперника, Гарри Кейн принял мяч в штрафной и аккуратно пробил в дальний угол.

Видео гола Гарри Кейна

Это 13-й гол 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ. Кейн из-за травмы, полученной в первом тайме матча 20-го тура с «Ливерпулем», пропустил два последних матча «шпор».



«Тоттенхэм Хотспур» в 21 встрече набрал 33 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (12) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (47).