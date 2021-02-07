Головин сделал дубль в первые 13 минут матча с «Нимом»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче 24-го тура Лиги 1 с «Нимом». Счёт — 2:0, идёт первый тайм.
Головин забил гол на 3-й минуте встречи с голевой передачи Фоде Балло-Туре. Спустя десять минут Александр снова отправил мяч в ворота «Нима», на счету Балло-Туре второй результативный пас.
В 23 встречах «Монако» набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ним» (15) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Лион» (52).
Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл 8 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол.
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
18:12
-
18:11
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:25
-
17:16
-
17:11
-
17:11
-
16:57
-
16:54
-
16:52
-
16:49ЦСКА согласовал условия перехода Рондона Эксклюзив
-
16:46
-
16:30
-
16:25
-
16:23
-
16:16
-
16:12
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:47
-
15:38
-
15:31
-
15:24
-
15:15
-
14:44
-
14:37
-
14:33
-
14:24
-
14:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам