Сон Хын Мин: Гарри Кейн очень важен для «Тоттенхэма». Я лично скучал по нему

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (2:0).



«Мы очень хотели выиграть. У нас было несколько плохих результатов подряд, поэтому было очень важно вернуться на победные рельсы.



Гарри Кейн очень-очень важен. Он один из лучших нападающих в мире. В его отсутствие мы провели всего лишь пару матчей, но мы очень скучали по нему. Сегодня он вернулся и сразу же забил гол — это то, что нам было нужно. Я скучал по нему.



Очень важно показать, что мы можем забивать несколько голов в матче. Думаю, очень важно, чтобы мы верили, что можем играть лучше, чем даже сегодня. Очевидно, что в матче с „Вест Бромвичем“ мы достигли положительного результата, но мы можем добиться и большего. Я доверяю своей команде», — цитирует южнокорейца BBC.

Видео гола Сон Хын Мина в ворота «дроздов»

«Тоттенхэм Хотспур» в 22 матчах набрал 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (12) — на предпоследнем, 19-м месте.