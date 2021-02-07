Гендиректор «Риги» назвал произволом судейство в товарищеском матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Риги» Александр Пронин прокомментировал судейство в товарищеском матче со «Спартаком» (0:4).
«Игра в первом тайме очень понравилась, наша команда показала красивый и хороший футбол. Жаль, что не реализовали свои моменты, два гола должны были забивать точно. После перерыва одна ошибка в центре поля привела к первому голу „Спартака“, и дальше произошёл судейский произвол — если ты поставил неправильный пенальти в наши ворота, то дай правильный пенальти и в другую сторону. Я этого не понимаю. Даже игроки „Спартака“ говорили об этом. В концовке ребята уже были расстроены, перестали бороться, и соперник реализовал свой класс.
Не сказал бы, что игра была грубой. В эпизоде с травмой Соболева судья правильно разобрался, что Ната Уэсли не совершил грубости. Игрок «Спартака» разворачивался, так вышло. Тем более после он сказал, что с ним всё в порядке. Дополнительного настроя от тренерского штаба со спартаковским прошлым не было.
То же самое с «Зенитом». Первый тайм был очень хороший. Потом ошибся центральный защитник, затем — вратарь. У нас тогда играл второй вратарь, потому что у основного были проблемы. По силам «Зенит» и «Спартак» одинаковы, с хорошими игроками в составе, хорошо комбинируют. Для «Риги» матчи против российских топ-клубов — это очень хорошо, мы специально выбираем такие спарринги, чтобы наша команда не боялась европейских соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы", — цитирует Пронина «Р-Спорт».
- 7 февраля 2021
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