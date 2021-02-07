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Хет-трик и голевой пас Головина принесли «Монако» победу над «Нимом»

В матче 24-го тура Лиги 1 «Монако» переиграл «Ним». Встреча проходила на стадионе «Де Костьерес» в Ниме и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол на 3-й минуте встречи, замкнув в подкате навес Фоде Балло-Туре. Спустя десять минут Александр снова отправил мяч в ворота «Нима», на счету Балло-Туре второй результативный пас.

Видео голов Головина размещено на странице «Матч ТВ» в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако «Ниму» ещё в первом тайме удалось сравнять счёт — голы на счету Луки До и Зинедина Ферхата. Во втором тайме Головин оформил хет-трик. На 62-й минуте при счёте 2:2 он забил со штрафного.

Видео гола размещено на странице «Матч ТВ» в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 77-й минуте Кевин Фолланд забил четвёртый гол монегасков, ему ассистировал Головин. Затем Никлас Элиассон сократил преимущество до минимума.



В 23 встречах «Монако» набрал 48 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ним» (15) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Лион» (52).