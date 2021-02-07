Соболев получил ушиб кости и повредил мышцы голени в матче с «Ригой»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил ушиб большеберцовой кости в товарищеском матче с «Ригой» (4:0).



«По результатам МРТ Александра Соболева связки коленного сустава в порядке. Диагностировано повреждение мышц голени и ушиб большеберцовой кости. Травма вряд ли потребует длительного восстановления», — сообщает пресс-служба «Спартака.»



Соболев не смог продолжить матч и покинул поле хромая в сопровождении медиков. Тренерский штаб красно-белых 10 минут не проводил замену, москвичи играли в меньшинстве. Затем вместо Александра на поле вышел Эсекьель Понсе.



Напомним, в ноябре 2020 года Соболев перенёс операцию на колене. Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года, подписав арендное соглашение. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн.

У Александра Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава