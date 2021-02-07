Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед»: большинство клубов АПЛ распадаются на кусочки

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед»: большинство клубов АПЛ распадаются на кусочки
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс выразил недовольство графиком английской Премьер-лиги в сезоне-2020/2021.

«Один шаг вперёд, два – назад. После матча с «Саутгемптоном» Хави Манкильо выглядит так, будто его связкам лодыжки пришёл конец. У Фабиана Шера та же ситуация с коленом, и это может быть довольно серьёзно. Каллум Уилсон – ещё один игрок, которого мне пришлось заменить из-за травмы в матче со «святыми». Мы не знаем, насколько всё плохо.

Количество матчей, которое мы проводим в последние месяцы, просто нелепо. Теперь вы можете понять, почему тренеры заранее жаловались на этот календарь. Мы слишком много играли в декабре и январе. Матчи каждые два-три дня. Большинство клубов распадаются на кусочки из-за этого», – приводит слова Брюса BBC.

В матче с «Саутгемптоном» «сорокам» пришлось сделать три вынужденные замены из-за травм своих футболистов.

«Ньюкасл» в 23 матчах набрал 25 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

В следующем туре «сороки» на выезде встретятся с «Челси». Матч состоится 15 февраля. Начало — в 23:00 мск.

«Ньюкасл» вдевятером отстоял победу в матче с «Саутгемптоном»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021