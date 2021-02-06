«Ньюкасл» вдевятером отстоял победу в матче с «Саутгемптоном»

В Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоялся матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



Счёт был открыт на 16-й минуте матча — вингер «сорок» Аллан Сент-Максимен на фланге ушёл от защитника гостей, ворвался в штрафную и прострелил в центр на полузащитника Джозефа Уиллока, который в касание расстрелял ворота «Саутгемптона».

Видео дебютного гола Джозефа Уиллока в составе «Ньюкасла»

На 26-й минуте после удара полузащитника хозяев Мигеля Альмирона мяч рикошетом от ноги защитника «Саутгемптона» Яна Беднарека влетел в сетку ворот.

Видео второго гола в матче «Ньюкасл» — «Саутгемптон»

На 30-й минуте матча гости сократили отставание — защитник «святых» Райан Бертранд с фланга сделал передачу к штрафной на нападающего Такуми Минамино, тот легко убежал от защитника и хлёстким ударом с острого угла отправил мяч в ворота.

Видео дебютного гола Такуми Минамино в составе «Саутгемптона»

Однако до перерыва, на четвёртой добавленной к первому тайму минуте, тот же Альмирон на чужой половине поля перехватил мяч, дошёл до штрафной и пробил аккуратно в нижний угол.

Видео гола Мигеля Альмирона

На 48-й минуте капитан «святых» Джеймс Уорд-Праус примерно с 30 метров со штрафного уложил мяч в девятку.

Видео шикарного удара Джеймса Уорд-Прауса со штрафного

На 50-й минуте полузащитник хозяев Джеффри Хендрик откровенно цеплял руками Минамино, за что и получил вторую жёлтую карточку в матче и оставил «сорок» в меньшинстве.

На 78-й минуте серьёзную травму получил защитник «Ньюкасла» Фабиан Шёр. К тому времени замен у хозяев не осталось, поэтому они остались вдевятером.

«Ньюкасл» в 23 матчах набрал 25 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 12-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.