Рио Фердинанд: хочу, чтобы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 3:3

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился ожиданиями от центрального матча 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».



«Хочу, чтобы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 3:3 😂😂», – написал Рио Фердинанд на своей странице в «Твиттере».



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало — в 19:30 мск.



Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (47) — на 1-м месте. У «горожан» один матч в запасе.



Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.

«Ливерпуль» не проигрывает «Манчестер Сити» в домашних матчах АПЛ с мая 2003 года