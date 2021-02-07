Джикия: где Промес? Хватит спрашивать ерунду

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы в товарищеском матче с «Ригой» (4:0) прокомментировал возможный трансфер Квинси Промеса из «Аякса».



«Где Промес? Хватит спрашивать всякую ерунду. Где Промес...» — сказал Джикия в интервью пресс-службе «Спартака», выложенном на YouTube-канале клуба.

Испанский журналист Алекс Эредия, который специализируется на нидерландском футболе, ранее сообщил, что «Спартак» уже подписал Квинси Промеса.



В московском клубе подтверждали высокую вероятность возвращения форварда, но в переговорном процессе возникли сложности. «Спартак» может заплатить за своего экс-футболиста € 7,5–10 млн.



Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.