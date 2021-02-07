Источник: «Спартак» подписал Квинси Промеса

Испанский журналист Алекс Эредия, который специализируется на нидерландском футболе, в своём «твиттере» написал, что «Спартак» подписал нападающего «Аякса» Квинси Промеса.

«Официальное объявление в ближайшее время. Квинси Промес — уже новый игрок московского «Спартака», — написал Эредия.

Ранее в московском клубе подтвердили высокую вероятность возвращения форварда но позже в переговорном процессе возникли сложности. «Спартак» может заплатить за своего экс-футболиста € 7,5–10 млн.



Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.